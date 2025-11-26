Ушаков допустил прибытие спецпосланника Трампа с другими представителями США

Ушаков: Уиткофф может приехать в Россию вместе с другими представителями США

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву вместе с другими представителями американской команды, которые занимаются украинским досье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, он (Уиткофф. — «Газета.Ru») приедет не один, будут еще другие представители американской команды, которые занимаются украинским досье, — и мы начнем дискуссию», — сказал Ушаков.

До этого помощник президента России заявил, что между РФ и США была достигнута предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву в период с 1 по 7 декабря.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине.