Спецпосланник Трампа Уиткофф приедет в Москву

Достигнута предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, Уиткофф посетит Москву на следующей неделе (1-7 декабря). Спецпосланника будут сопровождать ряд представителей администрации президента США Дональда Трампа, которые имеют отношение к украинскому вопросу, уточнил помощник главы РФ.

Ушаков добавил, что часто разговаривает с Уиткоффом, но содержание их контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине.