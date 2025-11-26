На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал цель расположения военной базы РФ в Киргизии

Путин: российская военная база в Киргизии обеспечивает стабильность в регионе
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Бишкек заявил, что военная база ВС РФ в Киргизии обеспечивает стабильность в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе», — подчеркнул президент в рамках российско-киргизских переговоров.

Путин добавил, что Россия и Киргизия уделяют большое внимание развитию сотрудничества в сфере безопасности.

26 ноября Путин в сопровождении кавалерийского эскорта прибыл в комплекс «Ынтымак-Ордо» в Бишкеке на переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее Юрий Ушаков раскрыл детали визита Путина в Киргизию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами