Путин назвал цель расположения военной базы РФ в Киргизии

Путин: российская военная база в Киргизии обеспечивает стабильность в регионе

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Бишкек заявил, что военная база ВС РФ в Киргизии обеспечивает стабильность в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе», — подчеркнул президент в рамках российско-киргизских переговоров.

Путин добавил, что Россия и Киргизия уделяют большое внимание развитию сотрудничества в сфере безопасности.

26 ноября Путин в сопровождении кавалерийского эскорта прибыл в комплекс «Ынтымак-Ордо» в Бишкеке на переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее Юрий Ушаков раскрыл детали визита Путина в Киргизию.