В Киргизии Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню

Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке. Об этом пишет РИА Новости.

25 ноября российский лидер прилетел в Киргизию. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Пока президенты шли к аэропорту, артисты исполняли русскую народную песню «Калинка-малинка», танцевали и имитировали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что во вторник Путин и Жапаров пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.

Официальная церемония встречи двух президентов состоится 26 ноября. В рамках двусторонних переговоров лидеры подпишут ряд документов, в том числе соглашение об укреплении партнерства. Стороны также обсудят взаимодействие в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позже российский лидер встретится в Бишкеке с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.