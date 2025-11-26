Лукашенко планирует встретиться с Путиным в Бишкеке

Пул первого: Лукашенко встретится с Путиным в Бишкеке на саммите ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить саммит ОДКБ в Бишкеке, где встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал администрации белорусского президента «Пул первого».

По информации Telegram-канала, Лукашенко отправится в Бишкек 26 ноября.

«Лидеры стран на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. Планируется, что в Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Накануне российский президент Путин прибыл в Киргизию, где пробудет до 27 ноября. Там его встретили русской народной песней «Калинка-малинка». В аэропорту российского лидера лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.