На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко планирует встретиться с Путиным в Бишкеке

Пул первого: Лукашенко встретится с Путиным в Бишкеке на саммите ОДКБ
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить саммит ОДКБ в Бишкеке, где встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал администрации белорусского президента «Пул первого».

По информации Telegram-канала, Лукашенко отправится в Бишкек 26 ноября.

«Лидеры стран на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. Планируется, что в Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Накануне российский президент Путин прибыл в Киргизию, где пробудет до 27 ноября. Там его встретили русской народной песней «Калинка-малинка». В аэропорту российского лидера лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами