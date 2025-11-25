Появились кадры прибытия Путина в Киргизию

Появилось видео прибытия президента России Владимира Путина в столицу Киргизии, Бишкек. Его опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как глава государства спускается с трапа самолета по бордовой дорожке. Его встречают представители Киргизии, один из них жмет президенту руку.

До этого сообщалось о прибытии российского лидера в Бишкек с государственным визитом. Рабочая поездка Путина продлится два дня: с 25 по 27 ноября.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, по прибытии в Бишкек российский президент совместно с киргизским коллегой Садыром Жапаровым проведут встречу в неформальном формате, в ходе которой они возложат венок к Вечному огню.

Официальная церемонии встречи двух президентов состоится 26 ноября. Позже российский лидер встретится в Бишкеке с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.