В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о встрече Путина и Орбана

Песков заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах Путина и Орбана

Кремль сообщит о возможной встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сообщим о возможных контактах», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече политиков.

25 ноября журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи сообщил, что Орбан планирует посетить Москву 28 ноября для встречи с Путиным.

Предположительно, премьер Венгрии и президент России могут встретиться для обсуждения плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Официального подтверждения этой информации от представителей венгерской или российской стороны не было.

17 ноября Орбан ответил на обвинения в том, что он является «троянским конем» России и Путина. Премьер назвал подобные высказывания «грубыми и примитивными». По его словам, у Венгрии имеется значительный опыт взаимодействия с РФ.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.