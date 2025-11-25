На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обвинили критиков мирного плана Трампа в саботаже

Дмитриев: критики плана США по Украине саботируют мир и наживаются на войне
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Те, кто критикует американский план урегулирования украинского конфликта, препятствуют установлению мира, выдвигая нежизнеспособные предложения, и получают выгоду от продолжения боевых действий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

«Левитт разоблачает предвзятость критиков мирного плана (президента США Дональда. — прим. ред.) Трампа по Украине: «полное непонимание фактов». Многие знают факты, но наживаются на войне — не только глубинное государство или военно-промышленный комплекс, но и СМИ, и те, кто формирует общественное мнение. Наживающиеся на войне саботируют мир, предлагая нереалистичные решения», — подчеркнул Дмитриев.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказала предположение о возможных причинах критики в адрес плана урегулирования украинского конфликта, разрабатываемого администрацией Дональда Трампа, допустив, что некоторые критики могут извлекать личную выгоду из текущей ситуации.

Ранее Белый дом сообщил, что учел позиции Москвы и Киева в плане по урегулированию.

