Трамп ответил, на какие уступки могла бы пойти Россия для урегулирования на Украине

Трамп считает, что РФ могла бы пойти на прекращение огня и отказ от продвижения

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения российских войск могут стать уступками со стороны России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Аудиозапись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер отметил, что соответствующие шаги Москвы будут способствовать прогрессу в реализации мирного плана.

«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных уступках России.

25 ноября телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал об обсуждении границ в контексте урегулирования на Украине.