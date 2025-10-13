Адвокаты экс-президента Бразилии пожаловались на икоту у подзащитного

O Globo: адвокаты Болсонару просят допустить к нему врача из-за обострения икоты

Адвокаты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару подали ходатайство в верховный суд республики с просьбой допустить к подзащитному врача из-за обострения приступов икоты у подзащитного. Об этом сообщает портал O Globo со ссылкой на заявление.

«В документе представители бывшего президента заявляют, что ситуация требует «быстрой оценки», и что присутствие специалиста необходимо для оказания помощи», — говорится в материале.

В настоящее время Болсонару находится под домашним арестом в своей резиденции.

12 сентября верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании бывшего бразильского президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, а также представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Ранее у бывшего президента Бразилии обнаружили рак кожи.