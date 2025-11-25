Трамп отправил Уиткоффа в Кремль

Трамп заявил, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Кремле

Президент США Дональд Трамп рассказал в социальной сети Truth Social, что поручил своему специальному представителю Стивену Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Трампа, пока Уиткофф будет проводить встречи в Кремле, министр армии Дэн Дрисколл будет вести переговоры с украинской делегацией.

По словам Трампа, он будет ждать результатов встречи вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и начальником штаба Белого дома Сьюзи Уайлс.

До этого корреспондент The Wasington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Стивен Уиткофф может приехать в РФ при успешных переговорах с Украиной в Женеве.

По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, украинский лидер хочется встретиться с Трампом как можно скорее и может согласиться на сделку с РФ в день благодарения.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не откажется от будущего в НАТО.