В офисе Зеленского ответили на требование о невступлении Украины в НАТО

Ермак: Украина не откажется от планов вступить в НАТО в будущем

Украина не откажется от вступления в НАТО в будущем, несмотря на мирный план США. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, его слова передает портал Axios.

При этом Ермак заявил, что признает реальное положение дел, и то что сейчас Украина не является членом Североатлантического альянса.

«Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — сказал он.

По словам Ермака, стремление Украины вступить в НАТО и ЕС закреплено в законе, вступившем в силу в 2019 году. Согласно этому документу, президент страны является «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора».

25 ноября ABC News и CBS News со ссылкой на источники сообщили, что Украина согласилась с условиями нового плана США по урегулированию конфликта.

По данным газеты The Wall Street Journal, во время встречи американской и украинской стороны в Женеве в документ были внесены изменения, которые сделали условия урегулирования конфликта более приемлемыми для Киева.

Ранее Зеленский заявил, что право на членство в НАТО жизненно важно для Украины.