Представитель Трампа может прилететь в Россию при одном условии

Стивен Уиткофф может приехать в РФ при успешных переговорах с Украиной в Женеве
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может прибыть в Россию в случае успеха переговоров с украинской делегацией в Женеве. Об этом написал колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус на своей странице в социальной сети X.

По словам Игнатиуса, предложенный Трампом план урегулирования на Украине не настолько выгоден России, как кажется. При этом согласие Киева на его исполнение перенесет ответственность за окончание боевых действий на Москву.

«Если она (Россия. — «Газета.Ru») отвергнет его, то война, возможно, продолжится в следующем году и далее», — отметил Игнатиус.

23 ноября в Женеве продолжатся переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании примет участие государственный секретарь США Марко Рубио.

Делегация США во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом прибыла в Женеву 22 ноября.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
