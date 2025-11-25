На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский может подписать план Трампа в День благодарения

Axios: Зеленский может встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения. Об этом рассказал изданию Axios глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, украинский лидер планирует провести встречу с Трампом «как можно скорее». В публикации отмечается, что сейчас США и Украина уже достигли принципиального согласия по всем пунктам плана урегулирования.

В 2025 году американцы отмечают День благодарения 27 ноября, то есть в четвертый четверг ноября. Этот праздник символизирует благодарность за урожай и благополучие.

Накануне советник офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что плана Трампа из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. По его словам, часть пунктов была изъята, часть — изменена, и ни одно из замечаний украинской стороны не осталось без реакции.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами