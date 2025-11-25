Зеленский может подписать план Трампа в День благодарения

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения. Об этом рассказал изданию Axios глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, украинский лидер планирует провести встречу с Трампом «как можно скорее». В публикации отмечается, что сейчас США и Украина уже достигли принципиального согласия по всем пунктам плана урегулирования.

В 2025 году американцы отмечают День благодарения 27 ноября, то есть в четвертый четверг ноября. Этот праздник символизирует благодарность за урожай и благополучие.

Накануне советник офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что плана Трампа из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. По его словам, часть пунктов была изъята, часть — изменена, и ни одно из замечаний украинской стороны не осталось без реакции.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки.