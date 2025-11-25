На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Испании заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

Премьер Испании Санчес: настал решающий момент для достижения мира на Украине
Heinz-Peter Bader/AP

Сейчас настал решающий момент для достижения мира на Украине. Такое мнение выразил председатель правительства Испании Педро Санчес в соцсети Х.

«Мы находимся в решающем моменте, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — заявил он по итогам заседания контактной группы «коалиции желающих» 25 ноября.

Санчес добавил, что единство и приверженность миру важны сейчас как никогда.

25 ноября ABC News и CBS News со ссылкой на источники сообщили, что Украина согласилась с условиями нового плана США по урегулированию конфликта.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что изменения в документе были согласованы американской и украинской сторонами на встрече в Женеве. Как стало известно изданию, условия урегулирования конфликта сделали более приемлемыми для Киева. В частности, в план включили увеличение численности украинской армии с 600 тысяч до 800 тысяч человек. Кроме того, из документа убрали формулировки о невступлении страны в НАТО.

Ранее Трамп заявил о «близости» сделки по Украине.

Переговоры о мире на Украине
