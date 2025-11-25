Стало известно о согласии Украины с мирным планом США

Украинская сторона согласилась с условиями выдвинутого США плана по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — сообщил источник, добавив, что остались некоторые мелкие детали, которые необходимо согласовать.

Эту информацию также подтвердил источник CBS News.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что окончательный вариант мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине обеспечит достижение основных целей Киева в конфликте с РФ. Отмечается, что изменения в документе были согласованы американской и украинской сторонами на встрече в Женеве. Как стало известно изданию, условия урегулирования конфликта сделали более приемлемыми для Киева. В частности, в план включили увеличение численности украинской армии и исключили формулировки, запрещающие Украине вступать в НАТО.

