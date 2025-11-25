На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров указал на «магию» числа 100 в сделке Зеленского и Макрона по Rafale

Лавров: РФ не видит здравого смысла в сделке Украины и Франции по 100 Rafale
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

О сделке по покупке Украиной 100 французских истребителей Rafale нельзя говорить с позиции здравого смысла. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог».

«Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию», — сказал министр.

Лавров обратил внимание на количество истребителей, о которых идет речь в сделке Украины и Франции. Он с иронией заметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, по всей видимости, нравится цифра 100. Лавров вспомнил, что ранее он подписал договор с премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет.

«Недавно выявили, что очередные 100 млн были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам», — добавил российский министр.

17 ноября агентство «РБК-Украина» сообщило, что Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали в Париже «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации. Как стало известно телеканалу LCI, в рамках этой сделки Украина планирует купить у Франции 100 истребителей Rafale.

Комментируя это соглашение, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для поставки Украине 100 истребителей Rafale Франции потребуется не менее трех лет.

Ранее в Госдуме назвали продажу Украине французских истребителей пиар-акцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами