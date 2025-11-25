Лавров указал на «магию» числа 100 в сделке Зеленского и Макрона по Rafale

Лавров: РФ не видит здравого смысла в сделке Украины и Франции по 100 Rafale

О сделке по покупке Украиной 100 французских истребителей Rafale нельзя говорить с позиции здравого смысла. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог».

«Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию», — сказал министр.

Лавров обратил внимание на количество истребителей, о которых идет речь в сделке Украины и Франции. Он с иронией заметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, по всей видимости, нравится цифра 100. Лавров вспомнил, что ранее он подписал договор с премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет.

«Недавно выявили, что очередные 100 млн были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам», — добавил российский министр.

17 ноября агентство «РБК-Украина» сообщило, что Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали в Париже «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации. Как стало известно телеканалу LCI, в рамках этой сделки Украина планирует купить у Франции 100 истребителей Rafale.

Комментируя это соглашение, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для поставки Украине 100 истребителей Rafale Франции потребуется не менее трех лет.

Ранее в Госдуме назвали продажу Украине французских истребителей пиар-акцией.