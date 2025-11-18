В Госдуме назвали продажу Украине французских истребителей пиар-акцией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «историческое соглашение» Зеленского и Макрона на деле — пиар-акция.

«Макрон делает вид, что продал истребители — хотя они еще даже не произведены, а для того, чтобы собрать обещанные 100 штук, потребуется не меньше 3 лет. Зеленский делает вид, будто верит в западную поддержку. На деле лидеру киевского режима на фоне коррупционного скандала нужно было спешно засветиться хотя бы где-то в Европе, чтобы показать, что с ним еще кто-то здоровается», — заявил он.

Журавлев добавил, что информация о продаже боевых самолетов появилась на фоне коррупционного скандала в Украине.

«[Зеленский] отбыл подальше от обысков и арестов – сначала в Грецию, потом во Францию, и, может, после турне уже и вовсе не вернется на Украину, слишком уж там для него запахло жаренным. Макрон же, скорее всего, получил за это публичное действо определенный гонорар – из тех же, украденных у украинского «Энергоатома» денег. Ему все равно, рейтинг 11%, президентом Франции больше точно уже не быть», — сказал парламентарий.

Накануне лидеры Украины и Франции подписали «историческое соглашение» об усилении боевой авиации. СМИ сообщили, что декларация рассчитана на 10 лет и включает в себя поставку ста французских истребителей Rafale.

Ранее в МИД России заявили, что Киев официально не уведомил о прекращении переговорного процесса.