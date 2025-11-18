На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали продажу Украине французских истребителей пиар-акцией

Депутат Журавлев усомнился, что 100 французских истребителей для Украины повлияют на СВО
true
true
true
close
Christophe Ena/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «историческое соглашение» Зеленского и Макрона на деле — пиар-акция.

«Макрон делает вид, что продал истребители — хотя они еще даже не произведены, а для того, чтобы собрать обещанные 100 штук, потребуется не меньше 3 лет. Зеленский делает вид, будто верит в западную поддержку. На деле лидеру киевского режима на фоне коррупционного скандала нужно было спешно засветиться хотя бы где-то в Европе, чтобы показать, что с ним еще кто-то здоровается», — заявил он.

Журавлев добавил, что информация о продаже боевых самолетов появилась на фоне коррупционного скандала в Украине.

«[Зеленский] отбыл подальше от обысков и арестов – сначала в Грецию, потом во Францию, и, может, после турне уже и вовсе не вернется на Украину, слишком уж там для него запахло жаренным. Макрон же, скорее всего, получил за это публичное действо определенный гонорар – из тех же, украденных у украинского «Энергоатома» денег. Ему все равно, рейтинг 11%, президентом Франции больше точно уже не быть», — сказал парламентарий.

Накануне лидеры Украины и Франции подписали «историческое соглашение» об усилении боевой авиации. СМИ сообщили, что декларация рассчитана на 10 лет и включает в себя поставку ста французских истребителей Rafale.

Ранее в МИД России заявили, что Киев официально не уведомил о прекращении переговорного процесса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами