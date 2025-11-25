Премьер Британии назвал преждевременным обсуждение возвращения России в G8

Стармер: возвращение России в G8 должно обсуждаться после прекращения огня

Обсуждение перспективы возвращения России в Группу восьми (G8) преждевременно, поскольку сперва необходимо прекратить боевые действия на территории Украины. Такое мнение озвучил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

«Что касается членства в Группе семи или Группе восьми, то сейчас все внимание на прекращении огня», — сказал он, подчеркивая, что до подобных дискуссий еще «очень далеко».

До этого агентство Reuters писало, что Европа во встречном плане по урегулированию на Украине согласилась на возвращение России в «Группу восьми» (G8) после завершения конфликта. При этом федеральный канцлер Германии высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате «Группы восьми».

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Глава Белого дома выразил мнение, что президент РФ «хотел бы вернуться» в G8.

Ранее Каллас заявила о недопустимости возвращения России в G8.