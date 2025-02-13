Трамп рассказал об ошибке Обамы по России

Исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что у Москвы должно быть место за столом G8, поскольку в международном клубе «только и говорят о России».

Глава Белого дома выразил мнение, что президент РФ «хотел бы вернуться» в G8.

До этого Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмерки» (G8) с участием России.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции, и в его состав вошли Великобритания, Западная Германия, Италия, США, Франция и Япония. Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

Ранее был назван план Трампа по снятию санкций с России.