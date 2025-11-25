На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас заявила о недопустимости возвращения России в G8

Alessandro Di Meo/Global Look Press

Окончательный мирный план должен сделать невозможным повторное вторжение России, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас в программе Today на Би-би-си Radio 4.

«Если мы хотим, чтобы это закончилось навсегда, нам действительно необходимы уступки со стороны России. Нельзя просто так вторгаться в другую страну... и не нести никакой ответственности», – подчеркнула Каллас.

По мнению дипломата, такой подход потребует от России соблюдения международных соглашений и сокращения численности своих вооруженных сил, говорит Каллас.

Что касается возвращения России в «Большую восьмерку», Каллас заявила, что этого «определено недопустимо».

«Мы не можем вернуться к обычному режиму... как вы могли себе это представить?» — отметила Каллас.

До этого Каллас заявила, что у России «нет права» требовать уступок со стороны Украины в рамках переговоров. Она также подчеркнула, что у Европы есть «четкий план» по Украине на фоне новых предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее был опубликован мирный план Дональда Трампа.

