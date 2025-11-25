На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили об уверенности Путина в вопросе Донбасса

CBS: Путин уверен, что возьмет под контроль Донбасс на переговорах или поле боя
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Владимир Путин, вероятно, уверен, что Россия полностью возьмет под контроль Донбасс «тем или иным путем», и переговоры о мире начались с «предпосылки о правоте» главы государства. Об этом пишет CBS News со ссылкой на заявление американского чиновника.

Про его словам, hоссийский лидер уверен, что вся территория Донбасса окажется под контролем ВС РФ «либо путем переговоров, либо на поле боя».

Как пишет CBS, американский чиновник отказался давать оценку положения ВСУ в ДНР, но подчеркнул, «что траектория боевых действий» указывает на то, что регион полностью будет под контролем России.

«Он указал, что успехи России в городе Покровск на восточной линии фронта, являющемся логистическим узлом Украины, не являются позитивным знаком для оборонительных перспектив Киева», — говорится в тексте.

До этого стало известно, что из нового варианта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине исчез пункт про передачу Донбасса под контроль России. Отмечается, что из отредактированной версии исчезли «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

В свою очередь британская газета The Guardian писала, что Украина не против переговоров с Россией о территориях, однако такие переговоры должны основываться на нынешней линии фронта.

Ранее премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина.

