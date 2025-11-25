Премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что амбиции президента России Владимира Путина якобы «не ограничиваются Украиной». Его слова приводит Sky News.

«Речь идет о Европе, а также об Украине. <…> Амбиции [президента Владимира] Путина не ограничиваются Украиной, и это прекрасно понимают граничащие с ней страны», — сказал Стармер.

До этого Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова закрепить ненападение на ЕС и НАТО в будущих гарантиях безопасности.