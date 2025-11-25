СМИ раскрыли условие Украины для начала переговоров о территориях

Украина не против переговоров с Россией о территориях, однако такие переговоры должны основываться на нынешней линии фронта. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Киев и его европейские партнеры заявляют, что существующая линия фронта должна стать отправной точкой для территориальных переговоров», — говорится в сообщении издания.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

