Лукашенко позвал «друга Мадуро» в гости

Президент Белоруссии Александро Лукашенко назвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро своим другом и позвал его в гости. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Очень прошу передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Белоруссии ждем. Пора ему уже побывать здесь в Беларуси», — обратился Лукашенко к послу Венесуэлы Хесусу Рафаэлю Саласару Веласкесу.

По словам белорусского лидера, он убежден в том, что Мадуро относится к нему так же, как и он. Лукашенко признал, что Каракас столкнулся с «непростыми» временами, однако подчеркнул, что при желании выход из текущей ситуации может быть найден.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

Позднее президент США заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

18 ноября бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил мнение, что администрация Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы, перебросив авианосец USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн.

Ранее Трамп подарил Лукашенко запонки и снял санкции с «Белавиа».