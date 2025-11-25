На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко позвал «друга Мадуро» в гости

Лукашенко назвал Мадуро другом и позвал в Белоруссию
true
true
true

Президент Белоруссии Александро Лукашенко назвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро своим другом и позвал его в гости. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Очень прошу передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Белоруссии ждем. Пора ему уже побывать здесь в Беларуси», — обратился Лукашенко к послу Венесуэлы Хесусу Рафаэлю Саласару Веласкесу.

По словам белорусского лидера, он убежден в том, что Мадуро относится к нему так же, как и он. Лукашенко признал, что Каракас столкнулся с «непростыми» временами, однако подчеркнул, что при желании выход из текущей ситуации может быть найден.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

Позднее президент США заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

18 ноября бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил мнение, что администрация Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы, перебросив авианосец USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн.

Ранее Трамп подарил Лукашенко запонки и снял санкции с «Белавиа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами