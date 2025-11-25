Путин прилетел в столицу Киргизии

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, столицу Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава РФ посетит Киргизию с государственным визитом с 25 по 27 ноября. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, по прибытии в Бишкек российский президент совместно с киргизским коллегой Садыром Жапаровым проведут встречу в неформальном формате, в ходе которой они возложат венок к Вечному огню.

Официальная церемонии встречи двух президентов состоится 26 ноября. В рамках двусторонних переговоров лидеры подпишут ряд документов, в том числе соглашение об укреплении партнерства. Стороны также обсудят взаимодействие в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позже российский лидер встретится в Бишкеке с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.