В ОАЭ не ответили на вопрос о встрече РФ и США в Абу-Даби

ТАСС: власти ОАЭ не комментируют сообщения о переговорах РФ и США в Абу-Даби
Алексей Филиппов/РИА Новости

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что эмиратская сторона не будет комментировать сообщения о российско-американских переговорах, которые проходят в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС.

Однако Гаргаш отметил, что Эмираты готовы содействовать процессу урегулирования украинского конфликта любыми способами, в том числе поддерживать уже реализованные инициативы.

«ОАЭ готовы оказывать содействие процессу урегулирования всеми возможными способами, в том числе частичной поддержкой уже реализованных инициатив, таких как обмен пленными или участие в более широком диалоге», — сказал дипсоветник.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф не приедут на российско-американскую встречу в Абу-Даби в ОАЭ для обсуждения мирного плана по Украине.

25 ноября в Абу-Даби пройдут консультации российской и американской сторон по согласованию мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, план, который изначально состоял из 28 пунктов, после встречи американских представителей с украинской делегацией сократился до 19 пунктов. Чего стоит ждать от предстоящих переговоров в ОАЭ и чего добиваются Европейский союз и Украина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о согласии Украины с мирным планом США.

