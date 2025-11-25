СМИ сообщили подробности о составе переговорщиков на встрече РФ и США

NYT: Рубио и Уиткофф не приедут на переговоры России и США в Абу-Даби

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф не приедут на российско-американскую встречу в Абу-Даби в ОАЭ для обсуждения мирного плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Уиткофф и Рубио, присутствовавшие на переговорах с делегацией Украины в швейцарской Женеве 23 ноября, не находятся в Объединенных Арабских Эмиратах во время вероятных переговоров между американскими и российскими представителями.

25 ноября в Абу-Даби пройдут консультации российской и американской сторон по согласованию мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, план, который изначально состоял из 28 пунктов, после встречи американских представителей с украинской делегацией сократился до 19 пунктов. Чего стоит ждать от предстоящих переговоров в ОАЭ и чего добиваются Европейский союз и Украина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о согласии Украины с мирным планом США.