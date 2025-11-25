Россия не получила от Украины ответа по созданию трех переговорных групп

Лавров: Украина до сих пор не ответила на предложение создать три рабочие группы

Украина до сих пор не ответила на предложение России о создании трех рабочих переговорных групп. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллегии внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, передает РИА Новости.

«Мы до сих пор не получили от них (от украинцев. — «Газета.Ru») ответа на предложение создать три рабочих группы», — сказал он.

По словам министра, в ходе июльских переговоров в Стамбуле украинская сторона выражала недовольство тем, что обсуждается только гуманитарный аспект урегулирования. Лавров подчеркнул, что в ответ на это Москва предложила создать три группы: гуманитарную, политическую и военную. Тем не менее, ответа со стороны Киева до сих пор не поступило.

Кроме того, глава российского МИД отметил, что Украина не ответила на предложение о повышении уровня делегаций на переговорах.

Совместное заседание коллегий МИД проходит в Москве 25 ноября. Помимо Лаврова в мероприятии принимает участие министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. В ходе переговоров белорусская и российская стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине с учетом мирного плана Соединенных Штатов.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, прописанные в проектах меморандумов. По итогам встречи российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы для решения ряда вопросов.

Ранее Лавров обратил внимание на противоречивые заявления в окружении Зеленского.