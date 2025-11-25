На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия не получила от Украины ответа по созданию трех переговорных групп

Лавров: Украина до сих пор не ответила на предложение создать три рабочие группы
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Украина до сих пор не ответила на предложение России о создании трех рабочих переговорных групп. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллегии внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, передает РИА Новости.

«Мы до сих пор не получили от них (от украинцев. — «Газета.Ru») ответа на предложение создать три рабочих группы», — сказал он.

По словам министра, в ходе июльских переговоров в Стамбуле украинская сторона выражала недовольство тем, что обсуждается только гуманитарный аспект урегулирования. Лавров подчеркнул, что в ответ на это Москва предложила создать три группы: гуманитарную, политическую и военную. Тем не менее, ответа со стороны Киева до сих пор не поступило.

Кроме того, глава российского МИД отметил, что Украина не ответила на предложение о повышении уровня делегаций на переговорах.

Совместное заседание коллегий МИД проходит в Москве 25 ноября. Помимо Лаврова в мероприятии принимает участие министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. В ходе переговоров белорусская и российская стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине с учетом мирного плана Соединенных Штатов.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, прописанные в проектах меморандумов. По итогам встречи российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы для решения ряда вопросов.

Ранее Лавров обратил внимание на противоречивые заявления в окружении Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами