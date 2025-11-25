На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД России и Белоруссии обсудили мирный план Трампа по Украине

МИД Белоруссии сообщил об обсуждении с РФ мирного плана США по Украине
true
true
close
Андрей Александров/РИА Новости

Белорусская и российская стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине с учетом мирного плана Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков по итогам заседания коллегий, передает БелТА.

«Остановились подробно на ключевых вызовах на западных рубежах Союзного государства, на перспективах урегулирования украинского кризиса с учетом новых инициатив США», — заявил он.

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Российская Федерация ценит усилия США по достижению урегулирования вооруженного конфликта на Украине. По словам дипломата, США — единственная страна на Западе, в отличие от Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, которая проявляет инициативу в том, чтобы найти пути к разрешению украинского кризиса.

Он сообщил, что российская сторона ожидает от США ту версию мирного плана, которую они считают промежуточно согласованной с Европой и Украиной.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

Ранее стало известно, что из мирного плана Трампа убрали некоторые пункты.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами