МИД России и Белоруссии обсудили мирный план Трампа по Украине

МИД Белоруссии сообщил об обсуждении с РФ мирного плана США по Украине

Белорусская и российская стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине с учетом мирного плана Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков по итогам заседания коллегий, передает БелТА.

«Остановились подробно на ключевых вызовах на западных рубежах Союзного государства, на перспективах урегулирования украинского кризиса с учетом новых инициатив США», — заявил он.

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Российская Федерация ценит усилия США по достижению урегулирования вооруженного конфликта на Украине. По словам дипломата, США — единственная страна на Западе, в отличие от Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, которая проявляет инициативу в том, чтобы найти пути к разрешению украинского кризиса.

Он сообщил, что российская сторона ожидает от США ту версию мирного плана, которую они считают промежуточно согласованной с Европой и Украиной.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

Ранее стало известно, что из мирного плана Трампа убрали некоторые пункты.