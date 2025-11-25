Лавров оценил усилия США по достижению урегулирования на Украине

Российская Федерация ценит усилия США по достижению урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Соединенные Штаты — единственная страна на Западе, в отличие от Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, которая проявляет инициативу в том, чтобы найти пути к разрешению украинского кризиса.

Лавров также заявил, что ни о каком посредничестве Франции и Германии в конфликте на Украине речи идти не может.

23 ноября на пресс-конференции в швейцарской Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом.

Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не исключили контакты президентов США и России по Украине.