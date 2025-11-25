Лавров призвал США отправить России обновленный мирный план по Украине

Российская сторона ожидает от США ту версию мирного плана, которую они считают промежуточно согласованной с Европой и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий российского и белорусского ведомств, передает ТАСС.

По словам Лаврова, у России есть каналы для диалога с коллегами из США и линии будут задействованы.

«Мы от них (американских коллег – прим. ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — заявил глава МИД России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией. Он отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

Телеканал CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее стало известно, что из мирного плана Трампа убрали некоторые пункты.