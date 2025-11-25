Лавров рассказал, сколько пунктов мирного плана получила Россия от США

Российская сторона располагает мирным планом президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, других редакций не видела. Об этом на пресс-конференции заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Особенно отмечаю то, что в этом плане Трампа из 28 пунктов, который мы видели, который у нас есть — другой редакции мы не видели, — самое главное, что там отражены ключевые понимания саммита на Аляске», — заявил он.

В ходе выступления Лавров сообщил, что российская сторона ожидает от США ту версию мирного плана, которую они считают промежуточно согласованной с Европой и Украиной.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией. Он отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

Ранее стало известно, что из мирного плана Трампа убрали некоторые пункты.