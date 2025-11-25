В России исключили посредничество Франции и Германии в конфликте на Украине

Лавров: о посредничестве Франции и ФРГ в конфликте на Украине речи идти не может

Ни о каком посредничестве Франции и Германии в вооруженном конфликте на Украине речи идти не может. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Белоруссия и Турция могут сыграть конструктивную роль посредников в урегулированию украинского кризиса. Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин на днях обсуждал этот вопрос с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министр добавил, что это не Россия отказалась от переговоров в Стамбуле, а Украина.

23 ноября на пресс-конференции в швейцарской Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом.

Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не исключили контакты президентов США и России по Украине.