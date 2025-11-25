В Кремле рассказали о переданном России наброске плана США по Украине

Мирный план США по Украине является наброском американской стороны и предметно не готовился. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, действительно ли над новым американским документом с российской стороны работал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Предметно, предметно этот план не готовился, не обсуждался. Это действительно это набросок американской стороны», — заявил он.

По словам представителя Кремля, набросок верстался и основывался на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Он добавил, что во многом план поддерживает «дух» встречи лидеров России и США на Аляске.

Песков добавил, что ситуация вокруг мирного плана США является информационной вакханалией. По его словам, сейчас публикуется много противоречивых данных и заявлений. Он отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Уиткофф принял решение об уступках Украины из-за плохого военного положения.