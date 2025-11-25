В Кремле рассказали о планах на телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

Песков: разговор Путина с Си Цзиньпином в ближайшее время не планируется

Разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас, пока в ближайшие дни, нет (планов по разговору с председателем КНР — прим. ред.)», — заявил он.

24 ноября лидеры Китая и Соединенных Штатов провели телефонный разговор. В ходе беседы лидер КНР заявил, что Пекин надеется, что стороны украинского конфликта «будут непрерывно сокращать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, долговечного и обязательного для исполнения мирного соглашения, которое устранит коренные причины кризиса».

Позже американский лидер Дональд Трамп заявил, что Си пригласил его посетить Пекин в апреле. По словам главы Белого дома, он принял это приглашение.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что представители стран говорили около часа. Она рассказала, что беседа прошла в позитивном ключе.

Ранее Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом.