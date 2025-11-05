На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом

Трамп рассказал, что считает Си Цзиньпина своим другом
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина своим другом. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал хозяин Белого дома, он считает председателя КНР своим другом «настолько, насколько это возможно».

30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее. Встреча продлилась один час 40 минут.

По оценке президента США, переговоры прошли на 12 баллов из 10. По ее итогам американский лидер снизил некоторые тарифы для КНР, анонсировал новую торговую сделку между двумя странами и рассказал, что договорился решать конфликт на Украине совместно с китайскими властями. Си Цзиньпин также остался доволен состоявшейся встречей и сообщил, что намерен продолжать работать с Трампом ради процветания обоих государств.

4 ноября министр финансов США Скотт Бессент в ходе интервью для телеканала CNBC сообщил, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин в следующем году могут встретиться четыре раза. Хозяин Белого дома и председатель КНР планируют совершить государственные визиты, а также посетить саммиты G20 в штате Флорида и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в городе Шэньчжэне.

Ранее американский лидер заявил, что с Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным нельзя играть.

