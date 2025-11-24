Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В ходе беседы лидер КНР заявил, что Пекин надеется, что стороны украинского конфликта «будут непрерывно сокращать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, долговечного и обязательного для исполнения мирного соглашения, которое устранит коренные причины кризиса».

Также он отметил, что китайская сторона «поддерживает все усилия, направленные на достижение мира».

В конце октября Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в Южной Корее. Встреча прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания Китая и Соединенных Штатов.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп склонит КНР на свою сторону по вопросу Украины.