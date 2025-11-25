Трампу предложили отправить войска НАТО на Украину

Гарантии безопасности Соединенных Штатов Украине должны подразумевать присутствие войск НАТО в стране. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Надежные гарантии должны исходить от ряда западных стран и включать в себя, по крайней мере, подготовку западных войск на Украине», — говорится в сообщении издания.

При этом, напоминает WSJ, в настоящее время проект плана США по Украине «запрещает войскам, действующим под флагом НАТО, находиться в стране».

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

