Ким Дотком призвал президента России «проучить» Запад

Ким Дотком: Путин должен проучить морально и финансово сломленный Запад
Nigel Marple/Reuters

Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «проучить сломленный Запад». Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X.

По мнению Доткома, Путин держит морально и финансово сломленный Запад на грани поражения. Предприниматель отметил, что на Западе обрадовались распаду Советского Союза, а затем нарушили свое обещание о расширении НАТО. Они имели намерение расколоть Россию и похитить ее активы. Поэтому Дотком призвал российского президента проучить Запад.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин якобы развернул целенаправленную кампанию по запугиванию Европы и добился успеха.

До этого Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Ранее Туск обеспокоился, что Путин разрушит Евросоюз.

