Зеленский заявил, что Путин «запугал» Европу

Зеленский: у Путина была цель запугать Европу, и он ее добился
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы развернул целенаправленную кампанию по запугиванию Европы и добился успеха. Его слова приводит Bloomberg Television.

В частности, он припомнил инциденты с БПЛА в Польше и якобы вторжение российского истребителя МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. По его словам, это привело к тому, что лидеры двух стран стали менее охотно отправлять системы ПВО на Украину.

«Я думаю, он их напугал, это была его цель, и он ее добился. Это было психологическое запугивание, без сомнения», — сказал Зеленский.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Зеленский начал пугать Европу нападением России.

