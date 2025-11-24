На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили об отказе Зеленского от поездки в США

Депутат Гончаренко: Зеленский отказался ехать в Вашингтон на этой неделе
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения со своим американским коллегой Дональдом Трампом плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, 23 ноября после завершения американо-украинских переговоров в Женеве представители США предложили, чтобы Зеленский уже на этой неделе прибыл в Вашингтон и провел встречу с Трампом. Однако президент Украины отказался от визита, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.

24 ноября газета Financial Times сообщила, что окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США.

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский во время возможного визита в США на этой неделе намерен обсудить наиболее чувствительные вопросы предлагаемого мирного плана.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.

Ранее представитель украинской делегации в Женеве сломал от напряжения ручку.

Переговоры о мире на Украине
