На Западе заявили, что Зеленскому посоветовали не ехать в США

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтона. Об этом пишет издание Financial Times.

Отмечается, что данный вопрос поднимался в рамках обсуждения — нужно ли ехать Зеленскому на этой неделе в США для закрепления документа по мирному урегулированию. Окружение украинского президента опасается, что Между украинским и американским президентом может возникнуть новый конфликт, как это уже было ранее.

«Однако некоторые в окружении Зеленского посоветовали ему остаться в Киеве, чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные», — говорится в материале.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября.

Ранее Пушков заявил, что Зеленский боится говорить истинную позицию по плану США.