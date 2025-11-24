На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна цель возможного визита Зеленского в США

Reuters: во время вероятной поездки в США Зеленский обсудит вопрос территорий
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможного визита в США на этой неделе намерен обсудить наиболее чувствительные вопросы предлагаемого мирного плана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Главная идея заключается в том, что они [президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп] обсудят наиболее чувствительные вопросы мирного плана, такие как территориальный вопрос», — заявил собеседник агентства.

В то же время уточняется, что дата возможного визита «пока не определена».

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым на переговорах между США и Украиной.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.

Переговоры о мире на Украине
