CМИ узнали о судьбе вычеркнутых пунктов мирного плана США по Украине

Bloomberg: вычеркнутые из мирного плана США пункты пропишут в других документах

Пункты, которые были вычеркнуты из первоначальной версии мирного плана США по Украине, будут прописаны в других документах и обсуждаться в рамках дальнейших переговоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Брусило.

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них пока остаются неясными, например, территориальные, президенты свяжутся, чтобы обсудить их, и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею», — сказал чиновник.

Также он отметил, что членство Украины в НАТО «не полностью исключено». Как известно, Россия выступает против присоединения украинского государства к блоку.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

