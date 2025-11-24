На Западе заявили, что финальное число пунктов плана США по Украине не согласовано

Окончательное число пунктов плана США по украинскому урегулированию еще не согласовано. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.
«Количество пунктов еще не согласовано, сообщил чиновник, проинформированный о ходе переговоров, но основа плана все еще базируется на первоначальном американском предложении», — говорится в сообщении.
Кроме того, финальная версия документа со всеми пунктами не будет иметь связи с европейским проектом документа.
На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.
По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.
Ранее СМИ сообщили о сокращении пунктов плана Трампа по Украине.