На Западе заявили, что финальное число пунктов плана США по Украине не согласовано

WP: окончательное число пунктов плана США по Украине еще не согласовали
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Окончательное число пунктов плана США по украинскому урегулированию еще не согласовано. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

«Количество пунктов еще не согласовано, сообщил чиновник, проинформированный о ходе переговоров, но основа плана все еще базируется на первоначальном американском предложении», — говорится в сообщении.

Кроме того, финальная версия документа со всеми пунктами не будет иметь связи с европейским проектом документа.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее СМИ сообщили о сокращении пунктов плана Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
