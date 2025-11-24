СМИ сообщили о сокращении пунктов плана Трампа по Украине

FT: мирный план Трампа после переговоров в Женеве сократили с 28 пунктов до 19

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине после переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19. Об этом сообщает Financial Times.

В материале издания не уточняется, о каких именно пунктах идет речь, однако известно, что ранее украинская сторона выступала против вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса, отказа от вступления в НАТО и сокращения армии.

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

По словам Рубио, план создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, но еще требует доработки. Американские и украинские команды продолжили работу над внесением изменений в документ сразу после завершения основных переговоров.

Выступая по видеосвязи на саммите Крымской платформы в Швеции, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит работать с партнерами над компромиссами по мирному плану США.

Ранее Трамп допустил наличие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.