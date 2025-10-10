На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о поддержке создания формата СНГ+

Путин: Россия поддерживает решение о создании формата «СНГ плюс»
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия поддерживает решение о создании формата «СНГ плюс». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе, передает РИА Новости.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — «СНГ плюс», — сказал Путин.

По его мнению, это позволит активнее вовлекать в содружество другие государства и международные структуры.

Накануне министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ сообщил, что решение об учреждении нового формата «СНГ плюс» будет принято главами государств в пятницу.

Страны-участницы СНГ предприняли конкретные шаги по укреплению международного авторитета объединения, включая обеспечение принятия очередной резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве с Содружеством, добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС.

