Лукашенко упрекнул страны СНГ за эгоизм по отношению к России

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что некоторые постсоветские страны стремятся получить выгоду от России, не предлагая ничего взамен. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия», которое было показано на белорусском телеканале «Беларусь 1».

«Мы с Россией фактически находимся в одной лодке. Если она перевернется, мы утонем вместе. Не стоит скрывать наши союзнические отношения. Мы не ведем себя, как некоторые другие государства, которые только и хотят брать от России, не отдавая ничего», — заявил Лукашенко.

Глава государства добавил, что такая ситуация не может продолжаться. «Давайте будем вместе. Время не за горами, когда вам придется обращаться к России за поддержкой. В случае кризиса, как это было в Казахстане, все обращаются к Путину за помощью. И мы (ОДКБ) быстро отреагировали, направив туда силы и утихомирив беспорядки», — отметил он.

Он выразил уверенность, что в экстренных ситуациях страны СНГ вновь обратятся за помощью к России и Беларуси. Президент также подчеркнул важность сохранения экономических связей на постсоветском пространстве. «Кто ждет товары Казахстана или Узбекистана в Америке или ЕС? Нет, они стремятся продавать в Россию. У нас общий рынок, и терять его нецелесообразно», — добавил Лукашенко.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в Армении: «Кому армяне нужны, кроме нас? Никому. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на свои ресурсы. Какая Франция или Макрон? Завтра его не будет, и все забудут про Армению», — заключил он.

Накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку настроен на нормализацию отношений с Арменией, однако прежде должны быть устранены «необоснованные требования» Еревана в юридической плоскости, а не на словах.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

Ранее развитие систем евразийской безопасности назвали одним из приоритетов Казахстана.