Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего значения

Содружество Независимых Государств (СНГ) не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, пишет РИА Новости.

«Но СНГ не утрачивает своего значения. Именно смысл его в том, чтобы поддерживать это пространство, в том числе и не в последнюю очередь — гуманитарное», — сказал Путин.

Он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на СНГ.

По его словам, у народов стран СНГ есть «единый морально-нравственный код советского человека». Содружество призвано решить задачу сохранения всего того, что досталось от СССР, добавил Путин.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Президент Республики Эмомали Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Глава РФ подарил таджикскому лидеру роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Путин отметил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.

Ранее Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в «опасные авантюры».