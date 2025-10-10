На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего значения

Путин: СНГ не теряет своего гуманитарного значения
true
true
true

Содружество Независимых Государств (СНГ) не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, пишет РИА Новости.

«Но СНГ не утрачивает своего значения. Именно смысл его в том, чтобы поддерживать это пространство, в том числе и не в последнюю очередь — гуманитарное», — сказал Путин.

Он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на СНГ.

По его словам, у народов стран СНГ есть «единый морально-нравственный код советского человека». Содружество призвано решить задачу сохранения всего того, что досталось от СССР, добавил Путин.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Президент Республики Эмомали Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Глава РФ подарил таджикскому лидеру роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Путин отметил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.

Ранее Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в «опасные авантюры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами